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Наслідки ракетного удару по Дніпру, скріншот відео
Ракетний удар по Дніпру — з-під завалів врятували жінку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182470-raketnyy-udar-po-dnipru-z-pid-zavaliv-vryatuvaly-jinku-video.htmlРакурс
У Дніпрі сьогодні, 28 квітня, в ході ліквідації наслідків російського ракетного обстрілу з-під завалів врятували жінку.
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Про це повідомляє прес-служба з ДСНС.
Одна з ракет, запущених сьогодні росіянами по Україні, влучила в ангар з будівельними матеріалами, внаслідок чого виникла пожежа на площі 400 кв. м.
Співробітники Служби порятунку врятували з-під завалів жінку 1970 року народження. Працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізована до лікарні, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що пожежу було локалізовано о 05.54, ліквідовано о 08.35.
Нагадаємо, рашисти сьогодні також влучили по приватному будинку в Дніпрі. В результаті загинули дворічна дівчинка та 31-річна жінка, ще троє людей отримали поранення.
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