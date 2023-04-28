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Ракурс
Наслідки ракетного удару по Дніпру, скріншот відео

Ракетний удар по Дніпру — з-під завалів врятували жінку (ВІДЕО)

28 кві 2023, 13:09
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У Дніпрі сьогодні, 28 квітня, в ході ліквідації наслідків російського ракетного обстрілу з-під завалів врятували жінку.


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Про це повідомляє прес-служба з ДСНС.

Одна з ракет, запущених сьогодні росіянами по Україні, влучила в ангар з будівельними матеріалами, внаслідок чого виникла пожежа на площі 400 кв. м.

Співробітники Служби порятунку врятували з-під завалів жінку 1970 року народження. Працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізована до лікарні, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що пожежу було локалізовано о 05.54, ліквідовано о 08.35.

Нагадаємо, рашисти сьогодні також влучили по приватному будинку в Дніпрі. В результаті загинули дворічна дівчинка та 31-річна жінка, ще троє людей отримали поранення.

Джерело: Ракурс


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