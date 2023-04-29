Умань: МВС підтвердило загибель п’ятьох дітей

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Ракетний удар воєнних злочинців росії по Умані забрав життя п’ятьох дітей. Про це стало відомо 29 квітня.

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Умань. В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло п’ятеро дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (восьми, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються, — розповів керівник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Розбір завалів триває. Підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.

Окрім цього, у суботу вранці знову спалахнула пожежа у багатоповерхівці. Близько 8.30 під час розбору завалів сильний вітер спричинив пожежу.

Раніше станом 6.00 29 квітня повідомлялося про 23 загиблих, з них четверо дітей. Травмовано 18, ще 17 громадян врятовано. Рятувальники продовжують розбирати конструкції та шукати можливих уцілілих і загиблих. На місці події працюють 27 одиниць техніки та 106 ДСНС-ників.