Росіяни продовжують вивозити українських дітей до рф

https://racurs.ua/ua/n182518-rashysty-vyvozyat-ditey-z-okupovanyh-terytoriy-pid-pryvodom-likuvannya-luganska-ova.html

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Росіяни проводять на тимчасово окупованих територіях масові медогляди, за результатами яких 70% дітей оголошують хворими і пропонують виїжджати «на лікування» в рф.

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Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор розповів про це в ефірі національного телемарафону, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми знаємо, що це проводилося, і сайти «лнр/днр» викладали, що вони (росіяни — ред.) перевірили 94 чи близько 100 тис. хлопчиків і дівчаток, наших учнів, на наявність у них проблем зі здоров’ям, — зазначив Лісогор. — Після цього 70% дітей, як ми знаємо, отримали довідки, що в них є хронічні захворювання і їх треба лікувати. І для цього можна виїхати в «піонертабори» росії.

За словами Лісогора, після того, як дітей вивозять до росії, від батьків вимагають їхати разом із ними, інакше дітей можуть не повернути.

Нагадаємо, за інформацією Центру національного спротиву, рашисти під приводом «евакуації» планують вивезти школярів з тимчасово окупованої Горлівки.

Джерело: «Укрінформ»