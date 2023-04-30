В Англії у туалетній кабінці бару знайшли «конфіденційні» креслення атомного підводного човна Anson

https://racurs.ua/ua/n182524-v-angliyi-u-tualetniy-kabinci-baru-znayshly-konfidenciyni-kreslennya-atomnogo-pidvodnogo-chovna.html

Ракурс

У британському пабі знайшли конфіденційні документи щодо підводного човна Anson — одного з флагманів флоту Великої Британії.

.

Королівський військово-морський флот Великобританії розпочав розслідування після того, як у місті Барроу-ін-Фернесс знайшли конфіденційні документи щодо підводного човна HMS Anson, повідомляє The Sun.

За словами джерела газети, документи знайшли в туалетній кабінці в пабі Wetherspoons, розташованому неподалік корабельні, на якій будуються підводні човни класу Astute. Співрозмовник газети пояснив, що напередодні паб переповнили співробітники верфі, зокрема військові.

Будь-хто міг знайти документи. Пощастило, що їх знайшов не якийсь російський шпигун під прикриттям, — додав співрозмовник.

Як пише The Sun, у виявлених документах містилася інформація про внутрішній пристрій підводного човна. Водночас джерело газети у військово-морському флоті пояснило, що ці документи є частиною довідкового керівництва для тих, хто служить або працює на підводному човні.

Це спільні навчальні документи, які не мають секретної інформації. Однак ми вкрай серйозно ставимося до питань безпеки та проведемо розслідування обставин їхнього виявлення, — запевнив представник флоту.

У Великій Британії не вперше знаходять офіційні документи в громадських місцях. Останній гучний випадок трапився влітку 2021 року. Тоді секретні документи Міноборони Великої Британії знайшли на автобусній зупинці в графстві Кент.