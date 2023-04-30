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Росіяни запускають по Україні "свіжі" ракети
Росіяни запускають по Україні «свіжі» ракетиhttps://racurs.ua/ua/n182527-rosiyany-zapuskaut-po-ukrayini-sviji-rakety.htmlРакурс
Росіяни використовують під час обстрілу України ракети, виготовлені минулої осені або взимку.
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Аналіз уламків ракет показав, що із власне російського там маркування, можливо метал, високотехнологічні деталі — не російського виробництва, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Крім того, рф здійснює пуски ракет з Каспію, щоб вони не падали на російські міста.
Ігнат пояснив, що не завжди ракета, випущена з літака, летить до своєї цілі. Падіння бомб на території росії може бути й через те, що пілоти літаків випускають їх раніше, оскільки не хочуть ризикувати та потрапляти в зону дії української ППО.
Ті рештки ракет, що були знайдені під час крайніх ударів, свідчать, що це свіжі ракети, виготовлялися вони й восени, є і зимові варіанти запчастин, — пояснив Ігнат.
Він розповів, що високотехнологічні деталі росія може діставати через треті країни, зокрема і шляхом контрабанди.
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