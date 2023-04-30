Меркель наполягає на своїй правоті щодо рф - газ з росії був дешевшим

https://racurs.ua/ua/n182530-merkel-napolyagaie-na-svoyiy-pravoti-schodo-rf-gaz-z-rosiyi-buv-deshevshym.html

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Ангела Меркель, колишній канцлер ФРН, вкотре виправдала дружні відносини з путіним «необхідністю» купувати газ дешевше.

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Я б краще воліла, щоб газ імпортувався з Великої Британії та Норвегії, як ми робили раніше. Чи Нідерландів. Але їх уже не було. Питання для нас було: на третину дорожчий СПГ чи дешевший російський газ?, — сказала Меркель в інтерв’ю газеті Die Zeit.

Вона також знову виступила на захист своєї політики у захисті своєї політики щодо росії. Це була правильна політика, попри війну в Україні, вважає вона.

Я намагалася запобігти цій ситуації за допомогою того, що було в моєму розпорядженні. Той факт, що це не спрацювало, не є доказом того, що ця спроба була неправильною, — заявила Меркель.

Правильними вона вважає і зусилля щодо врегулювання конфлікту на сході України після окупації Криму у 2014 році — так звані мінські угоди, погоджені Києвом, Москвою, Берліном та Парижем.

Її грудневий коментар про те, що ці угоди дали Україні «дорогоцінний час», щоб «стати сильнішими», отримав відгук у Москві.

Російська влада побачила в ньому привід стверджувати, що не тільки Україна, а й Німеччина з Францією не мали наміру дотримуватися домовленостей.

Виявляється, і вони теж нас обдурювали, — коментував тоді слова Меркель російський диктатор путін.

Тепер екс-канцлер знову заявила, що вважає правильними спроби дипломатичного врегулювання конфлікту у 2014 році. На запитання, як, на її думку, може закінчитись війна в Україні, Меркель відповіла, що не хоче це коментувати. Водночас вона закликала продумати майбутній сценарій, за якого можливі переговори.

Вона закликала не відкидати можливості переговорів між Україною та росією про припинення війни, пише Die Welt.