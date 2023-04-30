Зеленський понад годину говорив із Макроном. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n182546-zelenskyy-ponad-godynu-govoryv-iz-makronom-podrobyci-rozmovy.html

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Президент України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон 30 квітня провели другу за місяць телефонну розмову.

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Лідери країн обговорили взаємодію у роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їхньої підтримки української формули миру. Також скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні конкретні кроки в рамках двостороннього діалогу. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Зеленський подякував Макрону за підтримку України та розповів йому про ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні-червні. Також він поінформував французького лідера про першочергові потреби ЗСУ.

Окремо акцентував на першочергових потребах українських Сил оборони. Швидкість і конкретність реагування — це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним силам потужного бронетанкового пакета, — наголосив Зеленський.

Окрему увагу під час розмови сторони приділили підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі. Саме там влітку цього року мають бути ухвалені сильні та конкретні рішення щодо гарантій безпеки для України та започатковано процедуру її запрошення до Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, на початку квітня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що час для переговорів України з російською федерацією ще не настав, бо «погода зараз військова». Наголосив, що українці продовжують стримувати російську навалу, а країни-партнери їм у цьому допомагають.