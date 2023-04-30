Навчання ЗСУ у Великій Британії. Фото: Генштаб

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Військовослужбовці Збройних сил України проходять навчання у Великій Британії.

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Українські воїни та бійці Збройних сил Королівства Данії Forsvaret в рамках базової загальновійськової підготовки особового складу ЗСУ на британській території проводять заняття з ведення позиційних бойових дій. Про це 20 квітня Генеральний штаб українських Збройних сил повідомив у Facebook.

Зазначається, що захисники відпрацьовують дії з підготовки, захоплення та утримання позиції, пересування в бою різними способами та порядок дій під час маневру й переміщення з тимчасової на основну вогневу позицію.

Ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та сили дій Збройних сил України, щоб військовослужбовці могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, у березні Міністерство оборони опублікувало фото навчань групи українських артилеристів, які освоюють самохідні артилерійські установки калібру 155 мм AS90.