Державна зрада — колишньому нардепу від ОПЗЖ загрожують 15 років ув’язненняhttps://racurs.ua/ua/n182564-derjavna-zrada-kolyshnomu-nardepu-vid-opzj-zagrojuut-15-rokiv-uv-yaznennya.htmlРакурс
Олегу Волошину, колишньому народному депутату від ОПЗЖ, який втік з України до рф перед повномасштабним російським вторгненням, загрожують 15 років ув’язнення.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що на підставі зібраних СБУ та ДБР доказів до суду скеровано обвинувальний акт за двома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 1 ст. 125 (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження).
Протягом 2020−2021 років він активно сприяв вищому військово-політичному керівництву рф у проведенні масштабної підривної діяльності проти України, — наголошують в СБУ.
За інформацією спецслужби, Волошин цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах країни-агресора. Зокрема:
- перебуваючи у лавах забороненої партії ОПЗЖ, він публічно поширював кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі;
- у своїх численних дописах у соцмережах та виступах у телеефірах Волошин намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені;
- публічно виправдовував створення та діяльність терористичних організацій «л/днр».
Разом з цим, задокументовано факт заподіяння ним умисних тілесних ушкоджень іншому громадянину, — додають у спецслужбі.
У зв’язку з тим, що депутат втік до росії, де наразі переховується від правосуддя, прокурори клопотатимуть про спеціальний судовий розгляд для притягнення його до відповідальності.