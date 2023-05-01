Олег Волошин, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n182564-derjavna-zrada-kolyshnomu-nardepu-vid-opzj-zagrojuut-15-rokiv-uv-yaznennya.html

Ракурс

Олегу Волошину, колишньому народному депутату від ОПЗЖ, який втік з України до рф перед повномасштабним російським вторгненням, загрожують 15 років ув’язнення.

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Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що на підставі зібраних СБУ та ДБР доказів до суду скеровано обвинувальний акт за двома статтями Кримінального кодексу:

​ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

​ч. 1 ст. 125 (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження).

Протягом 2020−2021 років він активно сприяв вищому військово-політичному керівництву рф у проведенні масштабної підривної діяльності проти України, — наголошують в СБУ.

За інформацією спецслужби, Волошин цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах країни-агресора. Зокрема:

перебуваючи у лавах забороненої партії ОПЗЖ, він публічно поширював кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі;

у своїх численних дописах у соцмережах та виступах у телеефірах Волошин намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені;

публічно виправдовував створення та діяльність терористичних організацій «л/днр».

Разом з цим, задокументовано факт заподіяння ним умисних тілесних ушкоджень іншому громадянину, — додають у спецслужбі.

У зв’язку з тим, що депутат втік до росії, де наразі переховується від правосуддя, прокурори клопотатимуть про спеціальний судовий розгляд для притягнення його до відповідальності.