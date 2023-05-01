МВФ оцінив законопроект про повернення надбавки 30 тис. усім військовим

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У Міжнародному валютному фонді назвали «незбалансованим» законопроект про повернення усім військовим доплат у 30 тис. грн.

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Глава представництва фонду в Україні Ваграм Степанян заявив «Інтерфакс-Україна», що документ не визначає джерел фінансування, а на це потрібно додаткових понад 4 млрд дол. щороку.

У МВФ кажуть, що позики для фінансування таких видатків можуть поставити під іще більшу загрозу стійкість боргу України, який і так перебуває під тиском.

Нагадаємо, через зміни законодавства з 1 лютого для військовослужбовців, які перебувають далеко в тилу, поза зоною бойових дій і не виконують завдань на сході, півдні чи півночі країни, скасували додаткову місячну виплату у 30 тисяч гривень. У квітні Рада проголосувала в цілому за законопроект з правкою, що повертає цю виплату для українських військових, які перебувають поза місцями бойових дій, а також службі цивільного захисту та поліцейським.

Перший заступник Податкового комітету Ярослав Железняк повідомив, що правка повертає надбавку шляхом економії на скорочених зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств до 10 мінімальних зарплат, або 67 тис. грн.

Железняк оцінив ресурс, необхідний для повернення виплат у 30 тис., у 152,4 млрд грн, тоді як економія від обмежень зарплат посадовців дозволить зекономити до 3 млрд грн.

Згодом нардеп від «Голосу» Володимир Цабаль зареєстрував у Раді постанову про скасування рішення про повернення додаткових виплат військовим поза межами бойових дій. Доки ця постанова не буде розглянута у парламенті, спікер не має право підписати закон.

Голова НБУ Андрій Пишний минулого тижня заявив, що рішення про повернення виплат 30 тис. грн військовим «не допомагають Україні в перемовинах щодо допомоги з міжнародними партнерами, зокрема МВФ».

МВФ наразі вивчає ухвалену парламентом поправку.