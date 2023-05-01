Київ радить українцям на окупованих територіях не брати російські паспорти

https://racurs.ua/ua/n182572-kyyiv-radyt-ukrayincyam-na-okupovanyh-terytoriyah-ne-braty-rosiyski-pasporty.html

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Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук закликала мешканців тимчасово окупованих російськими військами територій країни не брати російських паспортів та ніяк не співпрацювати з росією.

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Минулого тижня володимир путін підписав указ, який дозволяє депортацію мешканців тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство росії.

За цим указом ті, хто відмовиться приймати російське громадянство на цих територіях з 1 липня 2024 року, будуть вважатися іноземцями, і в разі визнання їх загрозою національній безпеці рф будуть депортовані.

Вони хочуть, щоб українці або стали росіянами, або поїхали з тимчасово окупованих територій. По-перше, перетворити українців на росіян неможливо. Примусова паспортизація чи репресії не допоможуть. По-друге, хто сказав, що росіяни довго житимуть на тимчасово окупованих територіях? — написала міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Телеграм-каналі.

Верещук рекомендує українцям на тимчасово окупованих територіях наступне:

російські паспорти не брати;

з окупантами не співпрацювати;

по можливості виїхати;

чекати на ЗСУ.

Заява Верещук має цілком протилежний характер тій рекомендації, яку у неділю, 30 квітня, озвучив український омбудсмен Дмитро Лубінець. Він порекомендував українцям на захоплених територіях не відмовлятися від російських паспортів і не наражати своє життя на ризик.