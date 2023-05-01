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Ракурс
Ще один регіон України закрив доступ до пляжів на курортний сезон

Ще один регіон України закрив доступ до пляжів на курортний сезон

1 тра 2023, 22:00
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На Миколаївщині через мінну загрозу заборонять доступ до пляжів Чорного моря та лісів.


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Про це сказав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу.

На Миколаївщині доступ до пляжів Чорного моря та лісів буде заборонений і я з цим погоджуюсь. Але внутрішні водойми області будуть доступні для відпочинку влітку, — сказав Кім.

Раніше стало відомо, що щонайменше до кінця поточного року пляжі Одеси не будуть доступні для вільного відвідування.

Цього року в Одесі не буде вільного доступу до пляжів, — повідомив в ефірі телеканалу «Київ» речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, влучання ворожих ракет у будівлі курортної сфери «говорять про те, що курортного сезону знову цьогоріч не буде…».

Він уточнив, що не буде «публічного доступу, широкого доступу загалу до пляжів Одещини, до відкритих, там, де є заміновані ділянки».

Ми маємо дати можливість людям відпочивати. І, перш за все, нашим захисникам, які повертаються з фронту на відпочинок і мають отримати певний перелік послуг, — додав спікер ОВА.

Джерело: Ракурс


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