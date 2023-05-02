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Ракурс
Комбат розповів про контратаки ЗСУ і ситуацію у Бахмуті

Комбат розповів про контратаки ЗСУ і ситуацію у Бахмуті (ВІДЕО)

2 тра 2023, 19:20
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Яка ситуація нині у Бахмуті розповів командир першого штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Збройних сил України друг Ролло. Захисник України розкрив деталі успішних контратакувальних дій воїнів бригади, а також прокоментував наслідки атак окупаційної армії росії.


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Ситуація у Бахмуті залишається складною. Ворог продовжує безперервні наступи. Як заявляє сам пригожин (ватажок ПВК «Вагнера» — ред.) про 200 метрів і 100 загиблих, в принципі, відповідає дійсності. Наш підрозділ зараз здійснює контратаки у місті Бахмут. Ворога успішно зупинено і навіть відкинуто на деяких напрямках, — вказав командир першого штурмового батальйону.

Нагадаємо, за останній місяць, відколи «вагнерівці» та російська армія дісталися до центру міста й перешли залізницю, битва за Бахмут звузилася переважно до битви за його західну частину.

Джерело: Ракурс


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