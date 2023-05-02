Армія України стала набагато сильнішою, здатною наступати і оборонятися — Міллі

https://racurs.ua/ua/n182623-armiya-ukrayiny-stala-nabagato-sylnishou-zdatnou-nastupaty-i-oboronyatysya-milli.html

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Сили оборони України стали набагато сильнішими, тепер вони здатні як наступати, так і оборонятися. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв’ю Foreign Affairs, пише «Цензор».

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На думку американського генерала, у порівнянні з минулим роком можливості Збройних сил України значно розширилися завдяки постачанню озброєння. Міллі відмовився коментувати можливий контрнаступ, проте зазначив, що спільними зусиллями союзники озброїли дев’ять бригад, які складаються з бронетехніки та мотопіхоти.

Я сказав би, що українці зараз мають можливість атакувати, вони можуть проводити наступальні операції, і у них також є можливість оборонятися, значно розширена порівняно з тим, що було лише рік тому. Так що, я думаю, їх можливості значно зросли. Вони можуть вести як наступ, так і оборону, — додав Міллі.

Він наголосив, що для контрнаступу Україна має зробити значний обсяг роботи з планування та координації.