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Як “віджати” БМП-2 у росіян, розповіли тероборонівці ЗСУ
Як «віджати» БМП-2 у росіян, розповіли тероборонівці ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182624-yak-vidjaty-bmp-2-u-rosiyan-rozpovily-teroboronivci-zsu-video.htmlРакурс
Як затрофеїти бойову машину піхоти в окупаційної армії росії, розповіли військовослужбовці Дніпропетровської окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України.
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Прес-служба бригади у Фейсбук 2 травня оприлюднила відео, в якому захисники України демонструють затрофеєне БМП-2 та розповідають як «віджати» в окупантів військову техніку, яка витрата пального у БМП-2 і чому піхота їздить «на броні», а не всередині.
БМП-2 (бойова машина піхоти) тепер служить Дніпропетровській бригаді Сил тероборони ЗСУ, — підсумували у бригаді.
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