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Ракурс
Як “віджати” БМП-2 у росіян, розповіли тероборонівці ЗСУ

Як «віджати» БМП-2 у росіян, розповіли тероборонівці ЗСУ (ВІДЕО)

2 тра 2023, 22:25
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Як затрофеїти бойову машину піхоти в окупаційної армії росії, розповіли військовослужбовці Дніпропетровської окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України.


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Прес-служба бригади у Фейсбук 2 травня оприлюднила відео, в якому захисники України демонструють затрофеєне БМП-2 та розповідають як «віджати» в окупантів військову техніку, яка витрата пального у БМП-2 і чому піхота їздить «на броні», а не всередині.

БМП-2 (бойова машина піхоти) тепер служить Дніпропетровській бригаді Сил тероборони ЗСУ, — підсумували у бригаді.

Джерело: Ракурс


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