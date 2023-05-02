Як “віджати” БМП-2 у росіян, розповіли тероборонівці ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n182624-yak-vidjaty-bmp-2-u-rosiyan-rozpovily-teroboronivci-zsu-video.html

Ракурс

Як затрофеїти бойову машину піхоти в окупаційної армії росії, розповіли військовослужбовці Дніпропетровської окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України.

.

Прес-служба бригади у Фейсбук 2 травня оприлюднила відео, в якому захисники України демонструють затрофеєне БМП-2 та розповідають як «віджати» в окупантів військову техніку, яка витрата пального у БМП-2 і чому піхота їздить «на броні», а не всередині.

БМП-2 (бойова машина піхоти) тепер служить Дніпропетровській бригаді Сил тероборони ЗСУ, — підсумували у бригаді.