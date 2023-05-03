Генштаб назвав чотири напрямки, де росіяни ведуть наступ

https://racurs.ua/ua/n182628-genshtab-nazvav-chotyry-napryamky-de-armiya-rf-probuie-nastupaty.html

Ракурс

Генеральний штаб Збройних сил України назвав чотири напрямки на фронті, де окупаційна армія росії намагається наступати.

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Противник і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — здійснив понад 30 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону, — йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Окрім цього, впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу рф, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль загарбників.

Генштаб також попередив про високу ймовірність завдання воєнними злочинцями рф ракетних та авіаційних ударів по всій території України.