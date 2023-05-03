Київ приховує від союзників деталі майбутнього контрнаступу – Politico

https://racurs.ua/ua/n182629-kyyiv-pryhovuie-vid-souznykiv-detali-maybutnogo-kontrnastupu-politico.html

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Україна приховує від своїх союзників деталі майбутнього весняного контрнаступу Збройних сил, намагаючись запобігти витоку таємної інформації, яка може зашкодити наступальній операції.

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Про це пише видання Politico з посиланням на двох європейських чиновників, які підтримують зв’язок з військовим керівництвом у Києві. Внаслідок витоку таємних документів США Україна утримується від надання інформації про терміни і кількість військ, які планується перекинути на позиції для проведення контрнаступу.

Хоча Україна, ймовірно, все ще ділиться деякими базовими розвідувальними даними зі США та іншими європейськими країнами, які підтримували її зброєю впродовж року, чиновники всередині країни працюють над тим, щоб запобігти широкому розповсюдженню деталей, пов’язаних з плануванням бойових дій, — вказує Politico з посиланням на джерела.

Цю інформацію підтвердив виданню український нардеп. Він зазначив, що топ-посадовці в Києві також приховують деталі контрнаступу від інших українських політиків. З його слів, про план знають лише кілька людей у країні.

Представник Пентагону заявив Politico, що жодних змін не відбулося, і що Вашингтон і Київ, як і раніше, обмінюються інформацією на попередньому рівні.

Не було жодних ознак того, що Україна щось приховує від США, — повідомив чиновник.

Представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи скритність українців, заявив, що «вони не зобов’язані повідомляти нам щось заздалегідь».

Американські та українські чиновники підтримують контакт щодня, тому Вашингтон часто може багато про що здогадуватися. США продовжують постачати Україні розвіддані в режимі реального часу. Ми зосереджені не на тому, чи сповістять нас заздалегідь. Ми зосереджені на тому, щоб вони мали все необхідне до моменту, коли будуть готові до дій, — сказав Кірбі.

Інші представники адміністрації Байдена, пише Politico, стверджують, що Україна ніколи не була повністю відкритою зі США щодо своїх військових планів.