Анкара анонсувала зустріч представників рф, України і Туреччини — деталі

https://racurs.ua/ua/n182635-ankara-anonsuvala-zustrich-predstavnykiv-rf-ukrayiny-i-turechchyny-detali.html

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Туреччина анонсувала на 5 травня зустріч представників росії, України за посередництва Анкари щодо зернової угоди. Заступники міністрів оборони трьох країни зустрінуться у п’ятницю, 5 травня, у Стамбулі, щоб обговорити експорт українського зерна через Чорне море.

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Під час зустрічі обговорюватимуться деякі питання, починаючи із зернової ініціативи… У зв’язку з цим ми можемо сказати, що сторони тепло дивляться на продовження дії (угоди — ред.). Ми бажаємо, щоб цю ініціативу було продовжено без будь-яких проблем, — цитує слова міністра оборони Туреччини Хулусі Акара державне агентство Anadolu.

Угода, укладена за посередництвом ООН та Туреччини торік у липні, дозволяє безпечно експортувати Чорним морем зерно, що лишилося заблокованим у портах внаслідок російського вторгнення.

москва раніше заявляла про «глухий кут» щодо продовження угоди після 18 травня, оскільки не було виконано список її вимог щодо полегшення експорту її власного зерна та добрив.