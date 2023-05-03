Окупанти обмежили проїзд Кримським мостом - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n182645-okupanty-obmejyly-proyizd-krymskym-mostom-zmi-foto.html

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Окупаційна влада росії запровадила тимчасові обмеження на рух так званим Кримським мостом, який з'єднує окупований воєнними злочинцями рф півострів з материковою росією. Маріонетки кремля просять місцевих мешканців не панікувати.

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Як повідомляють кримські пабліки, рух призупинили для «проїзду важливої техніки». Це спричинило затор із легкових авто. На пунктах пропуску у водіїв перевіряють документи.

В пропускних пунктах збирається черга з уже перевірених машин. Огляд водіїв і транспорту триває, але перевірені транспортні засоби поки що все одно не пропускають.

Нагадаємо, у російському порту Тамань біля Керченської протоки вночі пролунали вибухи. Згодом там розпочалася масштабна пожежна на території нафтобази, розташованої у селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю рф. Пожежі присвоєно найвищий рівень складності.