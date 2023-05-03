ВРУ надала нові підстави для демобілізації. Фото:

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Верховна Рада надала нові підстави для звільнення з військової служби.

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Нардепи підтримали законопроект № 8009 і додала додаткові підстави для демобілізації, якщо близькі родичі військовослужбовця загинули або пропали безвісти на війні. «За» проголосував 291 парламентар. Про це народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За його словами, нові підстави для демобілізації стосуються тих, у кого близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час бойових дій, що тривають з 2014 року.

Як відомо, раніше підставами для звільнення з військової служби були вік, стан, здоров’я, набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення або обмеження волі або позбавлення військового звання, сімейні обставини.

Раніше парламент ухвалив закон, який передбачає, що не підлягають призову люди, близькі яких загинули чи пропали безвісти під час повномасштабної війни з росією.

Нагадаємо, 2 травня Верховна Рада схвалила законопроекти, які спрощують документообіг і лікування військовослужбовців, а також збільшують кількість місць роботи військово-лікарських комісій.