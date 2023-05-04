У Львові викрили «професора», який 13 років працював у вишах із фальшивим дипломом

У Львові викрили "професора", який 13 років працював у вишах із підробленим дипломом про освіту

https://racurs.ua/ua/n182669-u-lvovi-vykryly-profesora-yakyy-13-rokiv-pracuvav-u-vyshah-iz-falshyvym-dyplomom.html

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Мешканця Львівщини правоохоронці підозрюють у підробці документів про здобуття кандидата юридичних наук, а також доктора юридичних наук.

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Завдяки підробленим документам псевдонауковець зміг отримати вчені звання доцента та професора, наукові ступені кандидата наук та доктора наук, почесне наукове звання.

Йдеться про 59-річного Василя Андріїва, який ще кілька місяців тому очолював кафедру права Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій.

У 2009 році Андріїв влаштувався викладачем у Львівський національний аграрний університет, надавши підроблений диплом кандидата юридичних наук від Київського національного університету ім. Шевченка. Через три роки він приніс ще один диплом — уже доктора юридичних наук і отримав вчене звання професора та підвищення.

У 2021 році Андріїв став «заслуженим діячем науки та техніки України». Жодних підозр в колег він не викликав, був цікавим лектором, співробітником

Але в кінці грудня 2022 року міністерство освіти та науки скасувало рішення про присвоєння Василю Андріїву звання професора. А за кілька місяців, у квітні 2023 року, Андріїву повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — арешт з можливістю внесення 107 тис. грн застави.