ЄС обговорює новий механізм санкцій проти третіх країн, що допомагають росії обходити обмеження

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Європейський Союз обговорює новий механізм санкцій проти третіх країн, що допомагають росії обходити західні обмеження.

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Особливо зосередяться на тих державах, які не можуть пояснити різке зростання торгівлі з росіянами ключовими товарами чи технологіями.

Крім того, США та ЄС розглядають запровадження заборони на транзит товарів через росію, повідомляє Bloomberg.

Плани оприлюднять на зустрічі лідерів G7 у Японії наприкінці цього місяця.

Пакети заходів будуть впроваджуватися окремо, але скоординовано. Ключова мета — закрити лазівки в існуючих санкціях і боротися з загальним обходом санкцій.

Численні пакети економічних санкцій, накладених на Москву після її вторгнення в Україну, завдали удару по російській економіці, але не завдали нокаутуючого удару, тоді як росія не демонструє жодних ознак припинення своєї війни.

Доходи росії від продажу енергоносіїв близькі до перевищення запланованого рівня, попри обмеження цін на нафту, запроваджене партнерами з G-7 та Європейського Союзу, що допомагає уряду рф стабілізувати бюджет, навіть після різкого зростання військових видатків.

У п’ятницю, 30 квітня, центробанк росії спрогнозував, що економіка зросте на 2% цього року, оскільки вплив санкцій слабшає, а ВВП досягне довоєнного рівня до кінця 2024 року, набагато раніше, ніж прогнозували багато економістів.

У 2022 році ВВП росії знизився на 2,1% порівняно з попереднім роком, що суперечить прогнозам на початку війни про те, що обмеження призведуть до глибокого спаду економіки.

Саміт G-7 стане форумом для обговорення того, що спрацювало наразі і які залишаються варіанти подальшого тиску на російську економіку. Але з огляду на те, що значна частина російського торгового і фінансового секторів вже під санкціями, знайти нові сфери, які суттєво обмежать можливості росії фінансувати свою війну, нелегко.

За словами офіційних осіб, пакет ЄС, вже 11-й за рахунком з лютого 2022 року, здебільшого зосередиться на лазівках у вже запроваджених санкціях. Пропозиції включають заборону на транзит багатьох товарів через росію і націленість на судна, які відключають навігаційні системи.

Раніше видання писало, що росія продовжує продавати золото, попри західні санкції. Маловідомі компанії-посередники знаходять нових покупців в інших країнах.

Замість масових постачань, які раніше прямували до Лондона, російське золото прямує до інших країн, таких як Об'єднані Арабські Емірати, Гонконг і Туреччина, де немає жодних обмежень.

Також були зміни у тому, хто проводить транзакції у росії. Раніше в експорті країни домінували великі кредитори, такі як банк ВТБ та Сбербанк, але санкції проти них призвели до того, що менші банки взяли на себе цю роль.