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рф обстріляла ТЕС на Донеччині. Фото:
рф обстріляла електростанцію на Донеччині — у низці областей зникло світлоhttps://racurs.ua/ua/n182711-rf-obstrilyala-elektrostanciu-na-donechchyni-u-nyzci-oblastey-znyklo-svitlo.htmlРакурс
Російські обстріли призвели до пошкоджень енергетичної інфраструктури в Україні.
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Станом на ранок 5 травня після артилерійського удару по одному з енергетичних об'єктів на Донеччині було аварійне відключення енергоблоку ТЕС. Знеструмлено вугільну шахту. Про це прес-служба Міністерства енергетики України повідомила в Telegram.
Також обстріли з боку окупантів призвели до знеструмлення частини споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. Енергетики запевняють, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Проблеми зі світлом спостерігаються й у Київській області. Так, в Ірпінському районі через технологічні порушення без електроенергії перебувають понад 18 тис. абонентів.
В Міненерго запевнили, що за добу було заживлено понад 47 тис. споживачів по всій Україні. Більшість із них знову отримали світло в Донецькій області.
Загалом енергетична система України працює без обмежень, із резервом потужності.
Нагадаємо, у ніч на 1 травня росія завдала масованого удару по Україні, що призвело до суттєвих пошкоджень розподільних мереж. Було знеструмлено частину споживачів міста Дніпра та області та на Херсонщині.
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