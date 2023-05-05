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Танк 93 бригади прямим наведенням відпрацював по «вагнерівцям» в Бахмуті
Танк 93 бригади прямим наведенням відпрацював по «вагнерівцям» в Бахмуті (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182732-tank-93-brygady-pryamym-navedennyam-vidpracuvav-po-vagnerivcyam-v-bahmuti-video.htmlРакурс
Героїчна оборона Бахмуту триває. Один з підрозділів, який відбиває атаки росіян — 93 бригада.
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Народний депутат та волонтер Юрій Мисягін опублікував відео роботи танків бригади, які прямим наведенням працюють по «вагнерівцям» в Бахмуті.
У ролику видно, як український танк стріляє по позиції росіян з відстані у 100 м. В кінці відео видно, що поруч перебуває й інша бойова машина ЗСУ.
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