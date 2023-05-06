Ворог випустив десятки снарядів по Нікополю, є поранені

Ворог випустив десятки снарядів по Нікополю. Фото:

https://racurs.ua/ua/n182744-vorog-vypustyv-desyatky-snaryadiv-po-nikopolu-ie-poraneni.html

Ракурс

Нікополь Дніпропетровської області знову опинився під ворожим вогнем у суботу, 6 травня.

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Війська країни-агресора атакували місто з реактивних систем «Град» та артилерії. Понад 40 російських снарядів впали на території Нікополя, поцілили, зокрема, по промисловому підприємству. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Поранення дістали троє працівників — це чоловіки 48, 50 та 58 років. Наслідки удару наразі уточнюються.

Крім того, сьогодні в Кривому Розі прогриміли вибухи — то повітряне військове командування «Схід» збило в районі міста знищено ворожий дрон. В Дніпропетровській обласній військовій адміністрації згодом показали фото знищеного сьогодні БпЛА «Картограф».

Нагадаємо, пізно ввечері 5 травня російський винищувач Су-35 скинув дві КАБ по Глухову Сумської області. Внаслідок удару були пошкоджені 44 приватні домоволодіння та заклад освіти. Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих.