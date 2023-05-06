Авто з пропагандистом прилепіним підірвали в рф. Фото:

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Ракурс

Російський пропагандист захар прилепін був підірваний в автомобілі поблизу нижнього новгорода рф.

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Партизани помістили вибуховий пристрій під днище Audi Q7. Вибух стався на трасі за 50 км від міста бор в нижегородській області, а від сили вибуху машина перекинулася на дах. Про це пише Baza та пропагандистське РІА «Новости» з посиланням на джерела.

Попередньо відомо, що водій путініста загинув. У російському мвс кажуть, що прилепін дістав важкі поранення й був госпіталізований. Водночас у прес-службі пропагандиста заявляють, що з ним нібито все гаразд. Однак речниця російського мзс марія захарова вже закликала «молитися за захара».

Відповідальність за замах на прилєпіна взяла на себе організація «Атеш».

Їхав своєю козирною Audi Q7 до родичів у нижній новгород. Але їхав не сам, а із сюрпризом на днище автомобіля. Сюрприз спрацював. захар у лікарні, — заявили там.

Як відомо, захар прилепін — російський письменник та колишній бойовик самопроголошеної Донецької народної республіки. Свого часу був радником ватажка ДНР олександра захарченка.

У січні 2023 року прилепін підписав контракт з росгвардією і поїхав воювати проти Україну.

Нагадаємо, 2 квітня в Санкт-Петербурзі внаслідок вибуху в кафе загинув відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями російський «військовий кореспондент» та колишній бойовик так званої «днр» владлен татарський.