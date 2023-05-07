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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Нікопольщини, фото: Сергій Лисак

Рашисти з важкої артилерії обстріляли Нікополь, загинула людина (ФОТО)

7 тра 2023, 09:59
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 травня, з важкої артилерії обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти випустили понад десять снарядів.


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В результаті загинула 72-річна жінка. Ще двоє місцевих жителів постраждали — у них стрес та контузія. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Обстріл призвів до таких руйнувань:

  • пошкоджені сім приватних будинків та багатоповерхівка;
  • потрощені вікна у гуртожитку коледжу;
  • пошкоджені три газопроводи, лінія електропередач та 14 сонячних панелей;
  • постраждали господарські споруди та п’ять автівок.

Також цієї ночі в Синельниківському районі українські військові збили ворожий безпілотник типу «Шахед».

Наслідки російського обстрілу Нікопольщини, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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