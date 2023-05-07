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Наслідки російського обстрілу Нікопольщини, фото: Сергій Лисак
Рашисти з важкої артилерії обстріляли Нікополь, загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n182764-rashysty-z-vajkoyi-artyleriyi-obstrilyaly-nikopol-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 травня, з важкої артилерії обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти випустили понад десять снарядів.
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В результаті загинула 72-річна жінка. Ще двоє місцевих жителів постраждали — у них стрес та контузія. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Обстріл призвів до таких руйнувань:
- пошкоджені сім приватних будинків та багатоповерхівка;
- потрощені вікна у гуртожитку коледжу;
- пошкоджені три газопроводи, лінія електропередач та 14 сонячних панелей;
- постраждали господарські споруди та п’ять автівок.
Також цієї ночі в Синельниківському районі українські військові збили ворожий безпілотник типу «Шахед».
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