У Києві чоловік підірвав гранату в квартирі

У Деснянському районі столиці пролунав вибух, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n182772-u-kyievi-cholovik-pidirvav-granatu-v-kvartyri.html

Ракурс

У Києві в Деснянському районі сьогодні, 7 травня, пролунав вибух в одній із квартир на вулиці Лісківській.

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Внаслідок події ніхто не постраждав. Причетного до вчинення злочину чоловіка затримали. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За попередньою інформацією, боєприпас здетонував через необережне поводження, — зазначають у поліції. — Чоловіка, який незаконно зберігав гранату, поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Розпочате кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, у квітні 2020 року в одній з багатоповерхівок Києва вибухнула граната, якою перед знайомими вирішив похизуватися місцевий житель.