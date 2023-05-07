У Києві чоловік підірвав гранату в квартирі

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У Деснянському районі столиці пролунав вибух, фото: «Слово і Діло»
У Києві чоловік підірвав гранату в квартиріhttps://racurs.ua/ua/n182772-u-kyievi-cholovik-pidirvav-granatu-v-kvartyri.htmlРакурс
У Києві в Деснянському районі сьогодні, 7 травня, пролунав вибух в одній із квартир на вулиці Лісківській.
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Внаслідок події ніхто не постраждав. Причетного до вчинення злочину чоловіка затримали. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
За попередньою інформацією, боєприпас здетонував через необережне поводження, — зазначають у поліції. — Чоловіка, який незаконно зберігав гранату, поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.
Розпочате кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, у квітні 2020 року в одній з багатоповерхівок Києва вибухнула граната, якою перед знайомими вирішив похизуватися місцевий житель.
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