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Ракурс
Фейкова ПМР попросило росію про «миротворців». Фото:

Фейкове Придністров’я попросило росію надіслати «миротворців»

8 тра 2023, 14:19
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Фейкова Придністровська молдавська республіка звернулася до влади рф з проханням збільшити кількість так званих російських «миротворців».


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Зараз у так званій зоні безпеки у Придністров’ї перебувають не більше 450 «миротворців». Однак у ПМР вважають за необхідне збільшити їх кількість начебто через зростання ризиків безпеки. Про це глава так званого представництва псевдореспубліки у рф леонід манаков заявив у коментарі пропагандистському РІА «Новости».

За його словами, штатна чисельність «миротворців», встановлена документами комісії, дорівнює 3 тис. 100 осіб.

Така опція є, і вона виправдана з погляду погіршення ризиків безпеки, зокрема терористичної загрози, і водночас юридично обґрунтована документами, ухваленими в межах діяльності Об'єднаної контрольної комісії, — зазначив манаков.

Нагадаємо, у березні так зване міністерство держбезпеки Придністров’я звинуватило СБУ в підготовці замаху на низку посадових осіб ПМР. Відомство заявило, що запобігло теракту і затримало підозрюваних. Вони вже нібито дають свідчення.

Джерело: РІА «Новости»

Джерело: Ракурс


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