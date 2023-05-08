"Вагнеру" не вистачає людей, а не снарядів - ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n182805-vagneru-ne-vystachaie-ludey-a-ne-snaryadiv-zsu.html

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У Збройних силах України відреагували на нещодавні заяви ватажка групи найманців «Вагнер» Євгена Пригожина. Українські військові вважають, що його скарги на «снарядний голод» не мають підстав.

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Пригожин наполягає, що його головна проблема — у відсутності снарядів, які йому нібито не постачає російське міноборони у потрібній кількості. У гучному відеозверненні він заявив, що так звана ПВК «Вагнера», яку він очолює, відступить з-під Бахмута, якщо не отримає стільки боєприпасів, скільки їй потрібно.

Насправді Пригожину не вистачає не снарядів, а солдатів, — заявив в ефірі українського національного телемарафону офіційний представник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

Головне, чим викликані заяви Пригожина, — він узяв на себе військові зобов’язання, але не здатний їх виконати, у тому числі щодо взяття Бахмута. І він вигадує цю нісенітницю про снарядний голод, хоча насправді основна його проблема — постійне знищення особового складу нашими військовими та неможливість їх заповнити, — сказав представник ЗСУ.

Раніше у ЗСУ заявляли, що не бачать ознак того, що Пригожин має намір виконати свою обіцянку і вивести своїх найманців із Бахмута — навпаки, до міста у великій кількості перекидають найбільш підготовлених вагнерівців з інших ділянок фронту. Там також повідомили, що російська сторона останнім часом вистрілює по українських позиціях у Бахмуті близько 25 тис. снарядів на день.

У неділю Пригожин заявив, що досяг свого: за його словами, російське міноборони рф пообіцяло надати стільки озброєнь і боєприпасів, «скільки потрібно для продовження бойових дій».

Міноборони це не коментувало, але аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Пригожин на пару з Кадировим зуміли змусити російський генштаб відновити постачання.

Кадиров своїми погрозами перекинути свої війська в Бахмут, можливо, шантажував російське військове командування, щоб воно виділило боєприпаси найманцям Вагнера. Кадиров, ймовірно, підтримав спроби Вагнера шантажувати російське військове командування, щоб відновити своє становище у владі Кремля, — йдеться в останньому. ISW.

Вони вважають, що, якщо такий шантаж вдається, значить, начальник генштабу зс рф Герасимов не контролює всі російські сили в Україні.

Погіршення здатності Герасимова контролювати своїх командирів, ймовірно, ще більше обмежить здатність російських збройних сил проводити узгоджені операції, які стосуються різних сфер відповідальності, — вважають експерти.