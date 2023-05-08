В екс-нардепа з Криму знайшли колекцію стародавніх українських артефактів

https://racurs.ua/ua/n182809-v-eks-nardepa-z-krymu-znayshly-kolekciu-starodavnih-ukrayinskyh-artefaktiv-foto.html

Ракурс

В екс-нардепа Валерія Горбатова, який на початку 2000-х років очолював Раду міністрів АР Крим, знайшли колекцію стародавніх українських артефактів.

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ДБР вилучило унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону XI — XII ст., прикраси, шоломи, ікони. Також знайдені обладунки 16−19 ст., монети періодів від античності до пізнього середньовіччя.

Слідчі припускають, що знахідки могли бути викрадені з музеїв Криму та куплені в «чорних археологів». Наразі їх передали на зберігання до Національного музею історії України.

Горбатов втік з Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії.

Він має зв’язки з «головою» Криму Аксьоновим, фінансував «днр». Влітку 2022 року у нього теж знайшли тисячі викрадених артефактів. Це сталося в межах розслідування провадження про пособництво терористам.

Йдеться про приблизно 6000 артефактів, які колишній нардеп незаконно привласнив собі. Тоді під час обшуків виявлено скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури.