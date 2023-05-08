Євросоюз хоче заборонити доступ до своїх портів суднам, які намагаються обходити нафтові санкції проти рф

https://racurs.ua/ua/n182811-ievrosouz-hoche-zaboronyty-dostup-do-svoyih-portiv-sudnam-yaki-namagautsya-obhodyty-naftovi.html

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Європейський Союз пропонує заборонити доступ до своїх портів для суден, які намагаються обходити санкції проти російської нафти.

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Про це 8 травня пише Bloomberg із посиланням на документи, які є у розпорядженні редакції.

Оскільки цінові обмеження на російську нафту та нафтопродукти вже встановлені, тепер основна увага приділяється усуненню лазівок та більш ефективному забезпеченню дотримання обмежень, — пише видання.

Зокрема, виконавчий орган ЄС послався на «різке зростання шахрайських практик і пов’язаних з ними екологічних ризиків» з боку судів, які намагаються обійти цінову стелю G7, та заборону імпорту російської нафти в ЄС.

Європейський Союз пропонує заборонити судам, які підозрюються або викриваються у порушенні санкцій за допомогою перевалювання з одного судна на інше нафти, заборонити захід до європейських портів та шлюзів. Так зване перевалювання нафти з судна на судно стало ключовою у постачанні російської нафти на європейський ринок після заборони Євросоюзу на морське перевезення російської нафти на початку грудня.