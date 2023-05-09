У небі Києва сили ППО знищили близько 15-ти російських ракет — КМВА

https://racurs.ua/ua/n182822-u-nebi-kyieva-syly-ppo-znyschyly-blyzko-15-ty-rosiyskyh-raket-kmva.html

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Ракетна атака по Києву у ніч на 9 травня була здійснена з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Країна-терористка росія атакувала столицю України крилатими ракетами, найімовірніше, Х-101. Сили ППО спрацювали відмінно, російські ракети не досягли цілей.

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Під час атаки на Київ в Голосіївському районі столиці уламок збитої ракети впав на приватне подвірʼя. Палаючий уламок загасили. Постраждалих та пошкоджень немає. Фахівці-вибухотехніки, рятувальники та поліція ще працюють на місці, — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також Київська міська військова адміністрація вказала, що це вже п’ята повітряна атака на Київ з початку травня. Напередодні воєнні злочинці рф навмисно задіяли рекордну кількість іранських дронів-камікадзе Shahed задля виявлення і максимального виснаження ППО Києва. Але плани агресора провалилися.

Повітряна атака на Київ… з максимальною щільністю і потужністю нападу саме до 9 травня! Це прояв справжнього культу «Побєдобєсія» — з дня закінчення Другої світової війни створити собі сакральну дату і намагатися вбити цього дня якомога більше цивільного населення! … В повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей! Влучань не допущено. Попередньо, без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків, — додав очільник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, впродовж минулої доби ворог завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є потерпілі.