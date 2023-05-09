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День Європи - глава Єврокомісії приїхала до Києва
День Європи — глава Єврокомісії приїхала до Києва (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n182832-den-ievropy-glava-ievrokomisiyi-pryyihala-do-kyieva-foto.htmlРакурс
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня у вівторок прибула з візитом до Києва, щоб відзначити День Європи
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Про це фон дер Ляєн написала у своєму Твіттер.
Президентка Єврокомісії зауважила, що їй приємно повернутися до Києва, де цінності, які дорогі європейцям, відстоюють щодня.
Тому це дуже доречне місце для святкування Дня Європи. Я вітаю рішення президента Володимира Зеленського зробити 9 травня Днем Європи також і тут, в Україні, — зауважила фон дер Ляєн.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у понеділок підписав указ, згідно з яким відтепер щорічно 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи.
День Європи — свято Європейського Союзу, для якого обрали день проголошення так званої Декларації Шумана, тобто виступу міністра закордонних справ Франції Робера Шумана 9 травня 1950 року. Цей виступ вважають відправною точкою для об'єднання європейських країн у наднаціональну спільноту, що у підсумку стала Європейським Союзом.
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