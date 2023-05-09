Трампа суд визнав винним у сексуальному насильстві

Дональд Трамп, фото: «Букви»

https://racurs.ua/ua/n182855-trampa-sud-vyznav-vynnym-u-seksualnomu-nasylstvi.html

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У США Федеральний суд присяжних Мангеттена визнав колишнього президента Дональда Трампа винним у сексуальному насильстві щодо колишньої журналістки Елізабет Джин Керол.

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Про це сьогодні, 9 травня, повідомляє CNN.

За рішенням суду Трамп має виплатити Керол 5 млн доларів:

2 млн як відшкодування збитків за її цивільний позов;

ще 3 млн — за наклеп, який стався, коли Трамп спростовував свою провину.

Керрол стверджувала, що навесні 1996 року Трамп зґвалтував її у роздягальні магазину Bergdorf Goodman.

За її словами, вона на той час вже була знайома з Трампом і він попросив її про допомогу у виборі подарунка подрузі, в процесі чого змусив зайти в примірювальну кімнату й там скоїв сексуальне насильство.

Керол тоді не зверталася до поліції, проте, за її словами, розповіла про подію двом близьким друзям.

Хоча присяжні у своєму рішенні не визнали, що вона довела факт зґвалтування, вони визнали, що Трамп вчинив сексуальне насильство, що дозволило позивачці отримати відшкодування за відповідні дії.

Відповідно до Нью-Йоркського закону про повнолітніх жертв, прийнятого в травні 2022 року, жертви сексуальних злочинів можуть подати цивільний позов проти кривдника про відшкодування збитків, навіть якщо встановлений законом термін подачі позову минув, якщо вони також можуть довести, що правопорушення кваліфікується як сексуальний злочин згідно із законом, — наголошує видання.

Також Керол подавала проти Трампа позов за наклеп — оскільки екс-президент заперечував її звинувачення проти нього, зокрема, заявляв, що ніколи в житті її не зустрічав та висловлював припущення, що в такий спосіб вона намагається підвищити продажі своєї нової книги.

Джерело: CNN