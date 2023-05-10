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США не мають наміру відправляти далекобійні ракети в Україну
США не мають наміру відправляти далекобійні ракети в Українуhttps://racurs.ua/ua/n182856-ssha-ne-maut-namiru-vidpravlyaty-dalekobiyni-rakety-v-ukrayinu.htmlРакурс
Politico з посиланням на джерела пише, що США не планують надавати Україні далекобійні ракети, оскільки це зробить Велика Британія.
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Напередодні WP припускав, що йдеться про крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow.
Водночас Адміністрація Байдена продовжить надавати засоби протиповітряної оборони Patriot, боєприпаси та бронетехніку, пише Politico.
Білий дім не планує наслідувати приклад Великобританії та відправляти ракети далекого радіусу дії в Україну, пише видання Politico.
Раніше газета Washington Post повідомила, що Лондон розглядає можливість відправлення Києву ракет дальністю до 300 км, проте остаточного рішення з цього приводу ще не ухвалено.
Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі відмовився коментувати ці повідомлення під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у вівторок.
Схожі характеристики мають американські ракетні системи ATACMS, які Вашингтон відмовляється передавати Україні.
Один з американських чиновників сказав журналістам, що «політика щодо ATACMS не змінилася».
За його словами, США продовжуватимуть постачати в Україну засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бронетехніку.
Як пише Politico, є також занепокоєння з приводу того, що в арсеналі США немає достатньої кількості систем ATACMS.
З військової точки зору, у нас відносно мало ATACMS, і ми маємо бути впевнені, що підтримуємо власні запаси боєприпасів, — сказав в березні в інтерв’ю Defense One голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.
Про те, що Британія готова надіслати Києву ракети дальнього радіуса дії (до 300 км) писала The Washington Post з посиланням на повідомлення, яке британське Міноборони розмістило в матеріалах закупівлі Міжнародного фонду підтримки України.
За словами неназваного британського чиновника, остаточне рішення про передачу ракет ще не ухвалили. Він відмовився підтвердити тип, терміни та кількість озброєння, що може отримати Україна. Однак WP припускає, що йдеться про британські крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow.
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