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Ракурс
Україна має все необхідне, щоб звільнити землі, захоплені за останні 14 місяців — Блінкен

Україна має все необхідне, щоб звільнити землі, захоплені за останні 14 місяців — Блінкен

10 тра 2023, 08:47
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Держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі висловився про майбутній наступ України.


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На думку Блінкена, Україна має всі необхідні ресурси, включаючи зброю, для відвоювання територій, захоплених з 24 лютого.

У них є все необхідне для того, щоб продовжувати успішно відвойовувати території, які були захоплені росією за останні 14 місяців, — сказав держсекретар США.

Він зазначив, що йдеться не лише про озброєння, а й про підготовку людей.

9 травня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,2 млрд дол.

Джерело: Ракурс


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