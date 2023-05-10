Україна має все необхідне, щоб звільнити землі, захоплені за останні 14 місяців — Блінкен

https://racurs.ua/ua/n182860-ukrayina-maie-vse-neobhidne-schob-zvilnyty-zemli-zahopleni-za-ostanni-14-misyaciv-blinken.html

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Держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі висловився про майбутній наступ України.

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На думку Блінкена, Україна має всі необхідні ресурси, включаючи зброю, для відвоювання територій, захоплених з 24 лютого.

У них є все необхідне для того, щоб продовжувати успішно відвойовувати території, які були захоплені росією за останні 14 місяців, — сказав держсекретар США.

Він зазначив, що йдеться не лише про озброєння, а й про підготовку людей.

9 травня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,2 млрд дол.