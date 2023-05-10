Переговори щодо нового пакету санкцій ЄС проти рф можуть затягнутися — Reuters.

https://racurs.ua/ua/n182869-peregovory-schodo-novogo-paketu-sankciy-ies-proty-rf-mojut-zatyagnutysya-reuters.html

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Переговори щодо нового, вже 11-го пакету, санкцій Євросоюзу проти росії можуть затягнутися.

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Як пише 10 травня Reuters, посилаючись на неназваного дипломата, переговори між послами ЄС будуть складними, оскільки одні країни вважають санкції надто м’якими, а інші побоюються завдати шкоди їхнім міжнародним зв’язкам.

Кілька дипломатів заявили, що дуже різні точки зору означають, що швидкої угоди не очікується.

Глава виконавчої влади ЄС Урсула Фон дер Ляєн оприлюднила план під час символічної поїздки до Києва у вівторок, 9 травня — на противагу щорічним святкуванням у Москві перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, яку президент володимир путін порівнює зі своїм вторгненням в Україну.

Новий пакет санкцій ЄС може вдарити по тіньовому танкерному флоту рф для торгівлі нафтою. Проект Єврокомісії передбачає заборону заходити у європейські порти суднам, які приховують країну походження вантажу без поважних причин.

Документ також пропонує розширити перелік товарів, заборонених до експорту в росію, та дозволити країнам ЄС обмежити продаж певних товарів компаніям і країнам, які допомагають агресору обходити санкції.

Також передбачено послаблення обмежень щодо продажу активів західними компаніями, які співпрацюють із суб'єктами, які потрапили під санкції.

Серед інших пропозицій ЄК — санкції проти іранських компаній, які беруть участь у виробництві та постачанні безпілотників до росії.