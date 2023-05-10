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Ракурс
Українські артилеристи отримали румунські реактивні системи залпового вогню APR-40

Українські артилеристи отримали РСЗВ з Румунії (ВІДЕО)

10 тра 2023, 11:28
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Українські артилеристи отримали румунські реактивні системи залпового вогню APR-40. Відео з технікою з’явилося у соцмережах.


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Повідомлень про передачу українським військовим цих зразків озброєння раніше не було, пише «Мілітарний».

На опублікованих кадрах зафіксовано чотири РСЗВ APR-40, точна кількість техніки, яку використовують артилеристи невідома.

РСЗВ APR-40 є ліцензованою румунською копією РСЗВ БМ-21 «Град». Їх розробила компанія Aerostar S.A.

Пускова установка встановлена на шасі повноприводного авантажного автомобіля DAC 665T з колісною формулою 6×6. DAC 665T може вести вогонь як одиночними пострілами, так і залпом.

Час повного залпу — 30 с. Керувати можна, як з кабіни автомобіля, так і дистанційно. Максимальна дальність ураження — 20,5 км.

APR-40 була прийнята на озброєння 1978 році. Також Румунія має на озброєнні модернізований варіант цієї техніки — РСЗВ Larom. Ця версія APR-40 була розроблена компанією Aerostar S.A. спільно з ізраїльською IMI. Ракети LAR Mk.4 мають вдвічі більшу дальність вогню — 45 км.

Румунські медіа підкреслюють, що інформації про перемовини щодо передачі систем Larom наразі немає. Крім того, підкреслюють, що така допомога потребуватиме також згоди Ізраїлю. Також варто зауважити, що військова допомога Україні з боку Румунії не є публічною.

Джерело: Ракурс


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