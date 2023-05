Українські артилеристи отримали румунські реактивні системи залпового вогню APR-40. Відео з технікою з’явилося у соцмережах.

Повідомлень про передачу українським військовим цих зразків озброєння раніше не було, пише «Мілітарний».

На опублікованих кадрах зафіксовано чотири РСЗВ APR-40, точна кількість техніки, яку використовують артилеристи невідома.

РСЗВ APR-40 є ліцензованою румунською копією РСЗВ БМ-21 «Град». Їх розробила компанія Aerostar S.A.

⚡️The first video of the ��Romanian 122-mm MLRS APR-40 system in service with the Armed Forces of ��Ukraine.



Previously, the transfer of this system to the Armed Forces of Ukraine was not reported, nor is the number that was transferred unknown. pic.twitter.com/t1IynwdcZr