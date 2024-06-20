Україна пріоритетно отримуватиме ракети для Patriot та NASAMS від США

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США будуть передавати Україні ракети для систем ППО Patriot та NASAMS у пріоритетному порядку.

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Цю інформацію офіційно підтвердив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Цього буде достатньо, щоб забезпечити Україну достатніми засобами для повітряної оборони на наступні 16 місяців, — цитує AP Кірбі.

За його словами, уряд США ухвалив «важке, але необхідне рішення». Тепер США будуть постачати зенітні ракети Україні з конвеєра, в обхід інших держав, які розмістили відповідні замовлення.

Серед країн, у яких відкриті замовлення на майбутню поставку Patriot — Польща, Румунія і Німеччина. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.

Крім того, німецька компанія Rheinmetall повідомила про найбільше у своїй історії замовлення. Йдеться про 155-мм боєприпаси на 8,5 млрд эвро.

Боєприпаси призначені для Бундесверу, країн НАТО та «підтримки України в її оборонній боротьбі проти рф», заявили в концерні. Поставки почнуться у 2025 році.