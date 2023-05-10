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Неприйнятно, доки росія продовжує агресію проти України» - Зурабішвілі про рішення путіна дружити з Грузією

Неприйнятно, доки росія продовжує агресію проти України — Зурабішвілі про рішення путіна дружити з Грузією

10 тра 2023, 14:37
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Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що вважає неприйнятним рішення влади росії, яка скасувала візовий режим для громадян Грузії та дозволила прямі рейси до країни.


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Про це Зурабішвілі написала у Твіттері.

Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприйнятні доти, доки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію! — Заявила президент Грузії.

Президент рф путін 10 травня підписав указ, згідно з яким візовий режим для громадян Грузії скасують з 15 травня 2023 року. Іншим указом бункерний коротун скасував заборону на авіаперевезення з рф до Грузії, що діяла з червня 2019 року. Мінтранс росії заявив, що готується відновити польоти до Грузії. Влада Грузії поки не дала своєї згоди на відновлення авіасполучення.

Грузія — парламентська республіка. Повноваження президента у ній суттєво обмежені.

Джерело: Ракурс


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