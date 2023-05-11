Росіяни припинили виплачувати зарплату працівникам окупаційних адміністрацій, фото: Alexei Kouprianov

https://racurs.ua/ua/n182902-rosiyany-prypynyly-finansuvaty-okupaciyni-administraciyi-zaporijjya-cns.html

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Російські загарбники залишили без фінансування окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що заборгованість по заробітній платі в російській «військово-цивільній адміністрації» тимчасово окупованих територій Запоріжжя становить вже від одного до 2,5 місяців. При цьому керівництво окупаційних адміністрацій стверджує, що гроші заблоковані в російському казначействі нібито у зв’язку з бюрократичними перепонами.

Проте за інформацією від нашого підпілля блокування коштів відбувається на рівні рішення в москві. Росіяни вирішили не платити кошти своїм «адміністраціям» зважаючи на розвиток ситуації на фронті, — наголошують у ЦНС.

Водночас рашисти впродовж останніх трьох днів «евакуювали» з тимчасово захоплених територій Запорізької області до Бердянська близько 300 місцевих жителів, зокрема, дітей. Про це сьогодні, 11 травня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник протягом минулої доби здійснював оборонні дії та завдав низку авіаударів по населених пунктів регіону.