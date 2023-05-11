Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n182904-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

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У Чорному морі станом на сьогодні, 11 травня, росія розмістила на бойовому чергуванні вісім кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 16 ракет.

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Про це сьогодні. 11 травня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до п’яти ворожих кораблі, з них один носій «калібрів», загальний залп якого становить до чотирьох ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 16 суден, з них чотири рухались у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря — 13 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.