Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n182904-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на сьогодні, 11 травня, росія розмістила на бойовому чергуванні вісім кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 16 ракет.
Про це сьогодні. 11 травня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до п’яти ворожих кораблі, з них один носій «калібрів», загальний залп якого становить до чотирьох ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 16 суден, з них чотири рухались у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря — 13 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.