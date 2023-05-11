ДБР прийшло з обшуками до будівлі Київської міськради

ДБР проводить обшуки у будівлі Київської міськради, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n182911-dbr-pryyshla-z-obshukamy-do-budivli-kyyivskoyi-miskrady.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань сьогодні, 11 травня, проводить обшуки в будівлі столичної міської ради.

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Секретар Київради Володимир Бондаренко повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Ухвала слідчого судді Печерського райсуду Києва стосується приміщень і кабінетів виключно Київської міської військової адміністрації, а саме провадження стосується відрядження до КМВА солдатів, частина з яких паралельно є депутатами Київської міськради, — зазначив Бондаренко.

За його словами, усі документи, які є в ухвалі на обшук, вже слідчим надавалися добровільно. Він наголосив, що ухвалою суду не передбачено доступу до кабінетів і відеозаписів камер відеоспостереження.

Разом із цим, у разі намагання отримати і доступ до кабінетів безпосередньо у Київраді, відеозаписів камер спостереження Київради чи іншого — будемо звертати увагу, що це ухвалою не передбачено. Звичайно, що сприяти обшуку ми будемо. Проте, у рамках процесуальних норм, — наголосив Бондаренко.

Бондаренко зауважив, що відеозапис слідчих дій, а також роботу журналістів під час їх проведення правоохоронці заборонили.