ДБР прийшло з обшуками до будівлі Київської міськради

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ДБР проводить обшуки у будівлі Київської міськради, фото: «Еспресо»
ДБР прийшло з обшуками до будівлі Київської міськрадиhttps://racurs.ua/ua/n182911-dbr-pryyshla-z-obshukamy-do-budivli-kyyivskoyi-miskrady.htmlРакурс
Державне бюро розслідувань сьогодні, 11 травня, проводить обшуки в будівлі столичної міської ради.
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Секретар Київради Володимир Бондаренко повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Ухвала слідчого судді Печерського райсуду Києва стосується приміщень і кабінетів виключно Київської міської військової адміністрації, а саме провадження стосується відрядження до КМВА солдатів, частина з яких паралельно є депутатами Київської міськради, — зазначив Бондаренко.
За його словами, усі документи, які є в ухвалі на обшук, вже слідчим надавалися добровільно. Він наголосив, що ухвалою суду не передбачено доступу до кабінетів і відеозаписів камер відеоспостереження.
Разом із цим, у разі намагання отримати і доступ до кабінетів безпосередньо у Київраді, відеозаписів камер спостереження Київради чи іншого — будемо звертати увагу, що це ухвалою не передбачено. Звичайно, що сприяти обшуку ми будемо. Проте, у рамках процесуальних норм, — наголосив Бондаренко.
Бондаренко зауважив, що відеозапис слідчих дій, а також роботу журналістів під час їх проведення правоохоронці заборонили.
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