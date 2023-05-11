Польща передала Україні вже 14 винищувачів МіГ-29. Фото:

https://racurs.ua/ua/n182921-polscha-zayavyla-pro-peredachu-ukrayini-14-vynyschuvachiv-mig-29.html

Ракурс

Польща станом на 11 травня передала Україні 14 одиниць винищувачів МіГ-29.

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Ці літаки українська сторона вже отримала. Про це постійне представництво Польщі в Європейському Союзі повідомило у Twitter.

Із 28 літаків, переданих Києву наразі, Польща відправила аж 14 винищувачів МіГ-29, — йдеться в повідомленні.

Також польська сторона додала, що Сили оборони України отримали до 325 із 575 переданих Заходом танків від Польщі. Це більша кількість танків, ніж передала будь-яка інша країна-союзник.

Як відомо, МіГ-29 — багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Цей літак у 80-х роках минулого століття був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору і СРСР. Зараз такі «Міги» перебувають на озброєнні багатьох країн світу, зокрема є й в авіапарку Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, у квітні Братислава заявила, що Словаччина передала Збройним силам України всі 13 обіцяних багатоцільових винищувачів четвертого покоління МіГ-29.