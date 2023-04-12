Винищувач F/A-18 Super Hornet. Фото: theaviationgeekclub

https://racurs.ua/ua/n181936-minoborony-finlyandiyi-vidpovilo-na-prohannya-ukrayiny-peredaty-zsu-vynyschuvachi-hornet.html

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Міністерство оборони Фінляндії відповіло на запит України щодо проведення переговорів про передачу Збройним силам винищувачів Hornet.

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Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що дискусії на цю тему зараз є «не актуальними». Фінляндські Повітряні сили використовуватимуть ці літаки ще упродовж кількох наступних років, а після цього 30-річний життєвий цикл цих машин закінчиться. Про це повідомляє ресурс Yle.

За словами Кайкконена, про таку відповідь Київ поінформували ще на минулому тижні.

Як відомо, винищувачі F/A-18 Super Hornet американського виробництва вважаються військовою авіацією четвертого покоління. У базовій версії це одномісний штурмовик, але покращена версія може вмістити двох пілотів. Цей бойовий літак може бути озброєним відразу 12-ма ракетами AIM-120 класу «повітря-повітря» та стелс-ракетами AGM-158C LRASM, які призначені для ураження кораблів.

Нагадаємо, на початку квітня у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що мають на озброєнні п’ять бригад винищувачів. Є дві бригади Су-27 та три бригади МіГ-29. Це старі радянські винищувачі четвертого покоління, які морально й фізично застарілі.

Джерело: Yle