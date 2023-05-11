Олексій Резніков заявив про наміри України переломити ситуацію. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n182926-ukrayina-hoche-perelomyty-sytuaciu-na-poli-bou-v-2023-roci-reznikov.html

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Збройні сили України у протистоянні з рф вже показали на полі бою, що перемога над агресором можлива.

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Вже у 2023 році Україна хоче переломити ситуацію на полі бою. Зараз Україна виконує місію, заради якої створювалося НАТО, оскільки Збройні сили України є щитом Європи на сході від російської загрози. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає іспанське видання El Mundo.

За його словами, зараз час має вирішальне значення. Бо заморожувати війну з росією — неприйнятно. Це все призводить до втрати людських життів та страждань українців.

Очільник Міноборони додав, що ситуація на фронті показала, що росію можна бити, але для перемоги Україні все ще потрібна допомога від країн-союзників.

Нагадаємо, 9 травня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що верховний головнокомандувач Володимир Зеленський ще не затвердив остаточні плани контрнаступу українських Сил оборони, включно з термінами та напрямками просування військ.

Натомість президент наголосив, що ЗСУ готові до контрнаступу «з точки зору мотивації та комплектування бригад», але «потрібно трохи часу», бо в Україну надійшла ще не вся техніка, зокрема броньована. Зеленський також наголосив, що партнери не можуть тиснути з початком контрнаступу, бо «вони партнери, а не власники».

Джерело: El Mundo