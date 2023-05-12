ЗСУ знищили 750 росіян, п’ять танків і два засоби ППО рф — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n182928-zsu-znyschyly-750-rosiyan-p-yat-tankiv-i-dva-zasoby-ppo-rf-genshtab.html

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Загальні втрати росії за час повномасштабного вторгнення на цей момент складають 197 тис. 670 солдатів. Про це 12 травня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За добу ЗСУ знищили 750 окупантів.

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Загалом, втрати рф з 24 лютого 2022 року по 12 травня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — 197 тис. 670 (+750 осіб ліквідовано за добу);

танків — 3 тис. 745 (+5);

бойових броньованих машин — 7 тис. 295 (+8);

артилерійських систем — 3 тис. 68 (+15);

РСЗВ — 559 (+2);

засоби ППО — 312 (+2);

літаків — 308;

гелікоптерів — 294;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 636 (+9);

крилатих ракет — 970;

кораблів /катерів — 18;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 996 (+12);

спеціальної техніки — 393 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили 44 атаки, уразили 11 пунктів управління й дев’ять артилерійських підрозділів росіян на вогневій позиції.