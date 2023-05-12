Проросійськи нейтральний Китай не може бути посередником у війні - Боррель

https://racurs.ua/ua/n182932-prorosiysky-neytralnyy-kytay-ne-moje-buty-poserednykom-u-viyni-borrel.html

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Китай є важливим партнером для Європейського Союзу, проте вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній росією війні. Про це під час дискусії у Брюсселі в рамках Європейського саміту з безпеки й оборони заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

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Ми маємо діяти дуже обережно й дипломатично, щоб не підштовхнути росію в руки Китаю, та просити Пекін скористатися своїм впливом, щоб зупинити війну. Це добре, що президент Сі подзвонив президенту Зеленському. Коли ми будемо уточнювати нашу стратегію (ЄС — ред.) щодо Китаю, ми маємо бути дуже вимогливими до того, щоб Китай діяв відповідно до власної відповідальності, — ця країна є постійним членом Ради безпеки ООН, — цитує Боррель «Укрінформ».

З його слів, офіційний Пекін має великий вплив на москву та може допомогти зупинити її агресію. При цьому Китай втратив можливість відігравати роль посередника, оскільки його «нейтральність» у цій війні росії проти України мала, скоріше, проросійську спрямованість.

Це така собі обмежена необмежена дружба. Ця пара є доволі розбалансованою: росія має усього один відсоток від світового ВВП, — економічно це можна порівняти, наприклад, з Італією або з Іспанією. На Китай припадає 20% світового ВВП. Так, Китай підтримує росію, але поки що він не надавав росії військової допомоги. Ми маємо бути пильними, щоб не штовхнути росію в руки Китаю. Але я не думаю, що Китай почувається дуже комфортно від того, що там (в росії) відбувається, — підсумував Боррель.

На його думку, КНР залишається для ЄС важливим партнером, торговельний обіг з яким у товарах та послугах складає близько 2,7 млрд дол. на день. При цьому Китай залишається для ЄС конкурентом в економіці та противником у цінностях.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 26 квітня провів годинну телефонну розмову з Головою КНР Сі Цзіньпіном.