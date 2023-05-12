Звання Героя України тепер затверджуватиме експертна група: Зеленський підписав указ

https://racurs.ua/ua/n182951-zvannya-geroya-ukrayiny-zatverdjuvatyme-ekspertna-grupa-ukaz-zelenskogo.html

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Звання Героя України тепер затверджуватиме експертна група. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

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Зміни внесли для того, щоб кожен героїчний вчинок громадян, які брали участь в обороні України, не залишився без уваги, був окремо розглянутий і відзначений на найвищому рівні. Зокрема до цього стимулювала велика кількість звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому захисникові звання Герой України.

До експертної групи увійдуть представники Міноборони України, апарату головнокомандувача ЗСУ, Генштабу ЗСУ, командувань видів та родів військ, командувань оперативно-стратегічних угруповань військ, МВС, Нацгвардії України, ДПС, ДСНС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби зв’язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, Офісу президента України.

Вони розглядатимуть кожен героїчний вчинок окремо та вноситимуть подання про присвоєння державних нагород.